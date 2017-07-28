Расследование роли Насирова в "газовом деле" завершено, он подозревается и в служебном подлоге

Расследование роли отстраненного от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова в "газовом деле" завершено, он подозревается и в служебном подлоге. Об этом говорится в сообщениях на страницах Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

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"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование по уголовному производству в отношении председателя Государственной фискальной службы (ГФС) и руководителя департамента погашения долга ГФС. 28 июля стороне защиты открыт доступ к материалам дела", - сообщили в НАБУ.

В то же время, на странице САП в Facebook отмечается, что по результатам проведенного досудебного расследования по уголовному производству в отношении "гражданина Украины и Великобритании - председателя ГФС Украины Насирова, а также руководителя Департамента ГФС Украины Новикова В.К., последние уведомлены об изменении предыдущего подозрения, о завершении досудебного расследования и открытии материалов уголовного производства в порядке ст.290 УПК Украины".

"Согласно окончательно выдвинутому подозрению, Насиров, кроме ранее инкриминируемого злоупотребление властью и служебным положением (ст. 364 УК Украины), подозревается также в служебном подлоге (ст.366 УК Украины), совершенном при принятии решений о рассрочке налоговых обязательств и долга, а также во время информирования Министерство финансов Украины об отсутствии рассрочек, выходящих за пределы одного бюджетного года (которые предоставлялись именно ООО "Надра Геоцентр", ООО "Фирма ХАС", ООО "Карпатнадраинвест»).

В САП заметили, что собранная доказательная база по уголовному производству прокурорами оценена как достаточная для завершения досудебного расследования, и, при отсутствии доказательств стороны защиты, которые опровергали бы выдвинутое подозрение, для направления в суд обвинительного акта.

"Как показали последние месяцы, вместо доведения надлежащими и допустимыми доказательствами своей позиции относительно невиновности Насирова, стороной защиты выбран путь открытия максимального количества уголовных производств в отношении прокуроров, детективов и других сотрудников НАБ Украины относительно их якобы неправомерных действий при задержании, уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения Насирову", - отмечают в прокуратуре.

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Так, говорится в сообщении, "безвариантность позиции Печерского районного суда по этому поводу, который, ссылаясь на такой источник права, как письмо ВССУ, обязывает вносить любые заявления в ЕРДР, иногда с указанием заявителя, который вообще не обращался в правоохранительные органы , вылилась сейчас в не менее 3 постановления суда, по которым начато 3 уголовных производства в отношении работников Национального антикоррупционного бюро Украины ".

Вместе с тем, считают в САП, используя другие формы судопроизводства, сторона защиты "прибегает к попыткам признать действия Насирова законными решением административного суда, который в срок до 05.08.2017 примет решение по иску Насирова, заявившего его из-за личной обеспокоенности якобы имеющимися противоречиями в законодательстве относительно полномочий председателя ГФС, который, согласно доводам административного иска, просто не может отказать тем, кто обратился с заявлением о рассрочке, и выполняет церемониальную функцию подписания решения ".

"Общая картина противоправной деятельности, связанной с завладением средствами от реализации газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргазвыдобування", работы этой схемы, ее прикрытия путем предоставления бесконечных рассрочек по уплате налогов операторам совместной деятельности почти завершена. Последней точкой проведенного досудебного расследование по ряду уголовных производств должна стать экстрадиция Александра Онищенко и оценка его действий украинским судом в совокупности с другими лицами, принимавшими участие в организованных последним противоправных действиях", - констатировали в прокуратуре.