Президент сменил представителя Украины при ОЧЭС

Президент Петр Порошенко уволил Василия Боднара с должности представителя Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС) и назначил на эту должность генконсула в Стамбуле Александра Гамана.

Об этом говорится в соответствующих указах главы государства.

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«Освободить Боднара Василия Мироновича с должности представителя Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества по совместительству», - отмечается в указе №201/2017.

«Назначить генерального консула Украины в Стамбуле Гамана Александра Витальевича представителем Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества по совместительству», - говорится в тексте следующего указа №202/2017.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Украина начала председательствовать в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), сменив на посту Турцию.

Справка УНИАН. Организация Черноморского экономического сотрудничества— субрегиональное объединение 12 стран Черноморского региона (Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция, а также Украина). Организация была создана с целью тесного экономического сотрудничества стран-участниц, свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы и интеграция экономик этих стран в мировую экономическую систему. Штаб-квартира организации расположена в Стамбуле.