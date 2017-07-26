ГПУ провела около 40 обысков из-за растрат при госзакупках в 2012-2014 годах

Генеральной прокуратурой Украины проведено около 40 обысков в ряде государственных учреждений и коммерческих предприятий в связи с растратами средств в 2012-2014 годах во время государственных закупок.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«В ходе досудебного расследования следователями Генеральной прокуратуры совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проведено около 40 обысков в государственных учреждениях, в помещении коммерческого предприятия, на предприятиях, осуществлявших поставку оборудования, по месту жительства бывшего чиновника МВД Украины, ряда должностных лиц МВД Украины, входивших в состав тендерного комитета», - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, обысками установлено, что в отдельных учреждениях и министерствах указанное оборудование отсутствует или находится в нерабочем состоянии.

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В то же время в сообщении не названы учреждения и предприятия, где эти обыски проводились.

В ГПУ сообщают, что изъята тендерная и другая документация, имеющая значение для расследования.

«По месту жительства бывшего чиновника МВД Украины изъята компьютерная техника, черновые записи и другие вещи согласно постановлению суда. В настоящее время изъято более 700 тыс. долларов США, 2 млн грн, значительное количество коллекционных - золотых и серебряных - монет, драгоценности и другие ценные предметы, происхождение которых устанавливается», - говорится в сообщении.

Обыски продолжаются, решается вопрос об уведомлении о подозрении лиц, причастных к причинению ущерба государству.

Как известно, сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в центральном офисе крупнейшей украинской нефтедобывающей компании «Укрнафта».