Ющенко встретится с победителями выборов
17:48, 10 апреля 2006Политика
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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 11 апреля проведет встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Ярославом ДАВЫДОВИЧЕМ.
Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве главы государства, собеседники обсудят итоги избирательной кампании и окончательные результаты голосования.
В тот же день в 11 часов В.ЮЩЕНКО начнет встречу с лидерами политических сил, победивших на выборах в Верховную Раду.
Как сообщал УНИАН, по предварительным данным результатов выборов, в ВР прошли Партия регионов (32,12%), Блок Юлии Тимошенко (22,27%), блок “Наша Украина” (13,94%), Социалистическая партия Украины (5,67%) и Коммунистическая партия Украины (3,66%).
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