Ющенко встретится с победителями выборов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 11 апреля проведет встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Ярославом ДАВЫДОВИЧЕМ.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве главы государства, собеседники обсудят итоги избирательной кампании и окончательные результаты голосования.

В тот же день в 11 часов В.ЮЩЕНКО начнет встречу с лидерами политических сил, победивших на выборах в Верховную Раду.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным результатов выборов, в ВР прошли Партия регионов (32,12%), Блок Юлии Тимошенко (22,27%), блок “Наша Украина” (13,94%), Социалистическая партия Украины (5,67%) и Коммунистическая партия Украины (3,66%).