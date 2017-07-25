В САП рассказали о 60 производствах о незаконном обогащении в отношении министров, нардепов и чиновников

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что в следствии находится 60 производств в отношении чиновников и депутатов по поводу незаконного обогащения.

Об этом руководитель САП сообщил в интервью газете «Голос Украины».

«У нас есть 60 производств по поводу незаконного обогащения тех или иных чиновников, которые нам подследственны. Это и министры, и народные депутаты, и руководители центральных органов исполнительной власти. Процесс продолжается. Есть уголовные производства, которые идут своим чередом. И это не остановить. Не исключаю, что к сентябрю мы еще пару представлений внесем, если меня детективы и прокуроры убедят в достаточности оснований для объявления подозрений», - сказал Холодницкий.

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На вопрос, если будут представлены новые представления, когда Верховная Рада их сможет рассмотреть, Холодницкий ответил, что не раньше сентября.

«Как понимаю, не раньше сентября. Мы передаем представления по мере их готовности, а не приурочив к заседаниям комитета, юбилеям и т.п. Есть достаточная доказательная база - будут представления по народным депутатам. У меня с детективами очень часто ведутся диспуты по поводу достаточности доказательной базы. Вы видели, как некоторые активисты публично пытаются «заставлять» меня подписывать подозрения. Не будет этого. Ни они, ни одни, ни другие не смогут меня «заставить». Моя задача как прокурора, который осуществляет надзор, и детективов - показать и доказать, что человек совершил преступление. Соберут доказательства - хорошо. Не соберут - надо признать и идти дальше. Есть избирательности», - подчеркнул руководитель САП.

Как сообщал УНИАН ранее, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не исключает представления новых представлений на народных депутатов Андрея Лозового (фракция Радикальной партии) и Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт") в том случае, если появятся новые факты незаконного обогащения.

"Новые представления, возможно, и будут. Но, чтобы было новое представление, надо предоставить какие-то новые факты. Не исключаю, что, возможно, будет какая-то другая статья Уголовного кодекса. За то, что уже было, нельзя вносить представление. Потому что его уже исследовали. И это проблема", - пояснил Холодницкий.