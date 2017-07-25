В САП рассказали, когда возможны новые представления на Лозового и Дейдея

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не исключает подачу новых представлений на народных депутатов Андрея Лозового (фракция Радикальной партии) и Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт") в том случае, если появятся новые факты незаконного обогащения.

Об этом руководитель САП заявил в интервью газете "Голос Украины".

В частности, он прокомментировал заявление генерального прокурора Юрия Луценко о том, что с сентября будут новые представления на Лозового и Дейдея.

"Новые представления, возможно, и будут. Но, чтобы было новое представление, надо представить какие-то новые факты. Не исключаю, что, возможно, будет какая-то другая статья Уголовного кодекса. За то, что уже было, нельзя снова вносить представления. Ибо его уже изучили. И это проблема ", - объяснил Холодницкий.

Также он добавил, что следствие предоставило достаточно доказательств по делам народных депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова.

"Какие нужны еще доказательства, когда человек четко говорит: принеси мне пять, шесть, десять, потом двести тысяч долларов? Что надо еще доказать в деле о взяточничестве?" - задал риторический вопрос Холодницкий.

Кроме того, он настаивает, что все доказательства были получены законным способом. "Еще раз подчеркиваю: все негласные следственные действия были осуществлены на основании постановлений следственных судей. Незаконно полученные доказательства - если они получены внепроцессуальным способом. То есть если мы проводили негласные следственные действия без постановления следственного судьи. Каждая секунда того «кино» и еще каждая секунда общего «кино», которое будет предоставлено стороне защиты для ознакомления, каждый кадр сделан на основании постановления следственного судьи. Мы не следили за народными депутатами. Мы не прослушивали телефоны народных депутатов. Мы прослушивали телефоны лиц, которые не имеют депутатский неприкосновенности. Мы осуществляли аудио- и видеоконтроль места, а не народного депутата ", - добавил Холодницкий.

"Мы прослушивали помощницу депутата. Ей звонит Поляков. Но мы не прослушивали ни разу депутата Полякова. В отношении него постановлений следственного судьи не было. И мы их не имели права брать. Так же и в кафе с Екатериной, где присутствовал Розенблат. Осуществлялся видеоконтроль кафе, общественного места, на что было взято определение суда для проведения следственно-розыскных действий. А то, что там оказался народный депутат, - то дело народного депутата. Мы не можем прекратить уголовное производство, если пришел народный депутат. Камера не различает - или то пришел народный депутат, или простой человек. Еще раз подчеркиваю: мы осуществляли следственно-розыскные мероприятия на основании постановлений следственного судьи. Никаких следственных действий в отношении народных депутатов не осуществлялось ", - подчеркнул руководитель САП.

По его словам, следователи продолжают работать.

"Мы подали генпрокурору на внесение еще одно представление в отношении народного депутата (Дениса Дзензерского. - Ред.). Потому что следствие имеет такое свойство, как непрерывный процесс. Мы не идем на каникулы, следствие на каникулах не останавливается, и процесс продолжается", - добавил Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, ранее Холодницкий заявлял, что расследование по делу Дейдея о возможном незаконном обогащении зашло в тупик. В действиях Дейдея усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн.

По результатам проверок, проведенных САП и Государственной фискальной службой, Лозовой в своей электронной декларации не указал имущество стоимостью более 8,5 млн грн. По оценкам ГФС, в результате в бюджет он не уплатил 1 млн 717 тыс. 221 грн и военный сбор в сумме 129 тыс. 329 грн.