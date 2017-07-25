В Минобороны прокомментировали возможное расширение ЛитПолУкрбриг турецкими военными

Присоединение турецких военных к совместной литовско-польско-украинской бригаде или другой многонациональной бригаде при участии Вооруженных Сил Украины будет решаться на самом высоком уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

В частности, его спросили о возможности расширения литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг) за счет присоединения турецких и других военных.

"Мнение о расширении литовско-польско-украинской бригады, конечно, обсуждается. Они уже несколько лет выполняют на «отлично» свои задачи в контексте безопасности на евроатлантическом плацдарме", - сказал Гуцуляк.

"Но будет ли расширение, присоединение военнослужащих Турецкой Республики именно к этой бригаде, или это будет другая составляющая среди многонациональных - это решат на высшем уровне во время переговоров и подкреплением соответствующего правового документа о их сотрудничестве", - добавил пресс-секретарь.

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Как сообщал УНИАН, в апреле президенты Украины и Турции Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства, в частности, проведение в Киеве 6-го заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Стало известно, что Эрдоган планирует посетить Украину в 2017 году.

В апреле 2016 Порошенко заявлял, что Украина, Румыния и Болгария рассматривают возможность создания совместной военной бригады по примеру уже созданной ЛитПолУкрбриг.