Украина просит союзников рассмотреть усиление потенциала "ЛитПолУкрбриг" - минобороны Литвы

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявляет, что Украина просит союзников рассмотреть усиление потенциала совместной литовско-польско-украинской бригады («ЛитПолУкрбриг»).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в рамках 10-го Киевского форума по безопасности.

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"Сегодня наш премьер-министр (Саулюс Сквярнялис) встречался с президентом Порошенко, и также от президента был запрос рассмотреть дальнейшее привлечение украинских боевых групп в рамках этой бригады, чтобы был усилен ее потенциал в плане того, чтобы она стала более функциональной", - отметил Кароблис.

По его словам, на начальной стадии идея создания «ЛитПолУкрбриг» заключалась в том, чтобы привлекать ее к миротворческим операциям. При этом, он предположил, что эта бригада могла бы принимать участие в миротворческих операциях на Балканах. Таким образом, Кароблис подчеркнул, что мандат «ЛитПолУкрбриг» предусматривает проведение военных учений, но также цель заключается в возможности участия в совместных операциях в других странах для поддержания мира.

Также он прокомментировал возможность проведения совместных учений «ЛитПолУкрбриг» с другими боевыми группами стран - членов НАТО. "Несомненно, это возможно через определенного рода ротационный механизм, потому что этот опыт, который получает бригада, также может быть применен", - сказал Кароблис.

По его словам, "мы будем изучать вероятные возможности этой бригады и посмотрим на то, что возможно сделать".

"Но также, говоря об учениях боевых групп, я думаю, что существуют другие функции, форматы, а также помощь, которую мы обеспечиваем с американцами, канадцами и Великобританией. Поэтому это специальные учения и обучающие миссии, которые также, в соответствии со стандартами НАТО, возможно, являются более эффективной опцией, но, на самом деле, я сказал, что мы изучим, что можно сделать с усилением мандата литовско-польско-украинской бригады", - сказал Кароблис.