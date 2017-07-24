Розенблат заявил, что залог за него внесла семья

Народный депутат Борислав Розенблат говорит, что его семья внесла за него залог в размере 7 млн грн. Об этом он рассказал в комментарии "Украинской правде".

Читайте такжеНа Розенблата надели электронный браслет "Это сделала моя семья", - сказал депутат, отвечая на вопрос, кто внес за него залог.

Розенблат также сообщил, что выполнил все требования постановления суда в отношении него, кроме одного – он не сдал загранпаспорт.

"Это не мой паспорт, а паспорт другого человека! Прокуратура, увлекшись пиаром, даже не читает "макулатуру", которую дает на подпись судьи. А суд почему-то верит ей на слово. Но тогда чьи материалы рассматривались, если фактически там указано другое лицо? Лично я выполнил все требования постановления, кроме этого", - написал он в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины при процессуальном руководстве прокуроров САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов. Сейчас установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислав Розенблата (исключен из фракции БПП).

Следствие установило как минимум пять эпизодов преступной деятельности, в результате которой задержаны лица, которые, действуя в интересах указанных народных депутатов, получили от представителя иностранной компании неправомерную выгоду на общую сумму более $300 тыс. Эти средства были использованы для инициирования депутатами изменений в законы, подготовки законопроектов и их внесения в Верховную Раду, незаконного влияния на должностных лиц Госгеокадастра, Гослесагентства, Госгеонадр, органов местного самоуправления, суда и прокуратуры с целью беспрепятственного принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

21 июня генеральный прокурор внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Полякова и Розенблата. 11 июля 2017 года Верховная Рада дала согласие на привлечение нардепов к уголовной ответственности, однако отказала в даче согласия на их задержание и арест.

18 июля Соломенский райсуд Киева избрал Розенблату меру пресечения в виде 7 млн грн залога и запретил без разрешения следователя покидать города Киев или Житомир.