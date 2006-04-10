Тимошенко поставила Ющенко перед выбором

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обещает поддержать Виктора ЮЩЕНКО на президентских выборах 2009 года в случае создания “помаранчевой” коалиции. Об этом она заявила в интервью польской газете «TYGODNIK POWCZECHNY».

«Мне сегодня важно, чтобы ситуация стабилизировалась, и я знаю, что мои амбиции президентские препятствовали бы созданию “помаранчевой” коалиции. Поэтому я заявила Президенту, что готова поддержать его на президентских выборах в 2009 году, если мы сегодня создадим единую команду. Такое заявление я могу сделать публично и в письменном виде», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что БЮТ и СПУ не колеблются в вопросе создания коалиции. «От решения о сотрудничестве уклоняется лишь Президент Виктор ЮЩЕНКО, который рассматривает два варианта: создание коалиции с другими «помаранчевыми», или с Партией регионов Виктора ЯНУКОВИЧА», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, именно в этом заключается главная проблема.

Отвечая на вопрос относительно проблем в личных отношениях с В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что личные отношения между политиками имеют «большое значение». Однако, по ее словам, больше значение имеет шанс, который дали избиратели, «чтобы строить независимое государство».

«Я готова забыть об обидах», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, представители “Нашей Украины” заявляли, что кандидат в премьер-министры должен пообещать, что не будет претендовать на пост Президента, если В.ЮЩЕНКО пойдет на второй срок. Так, 31 марта, председатель Ивано-Франковской областной организации “Нашей Украины” Зиновий ШКУТЯК заявил: “Мы - за “помаранчевую” коалицию. Но при одном условии: кандидат в премьеры должен официально заявить, что никогда, ни при каких условиях не будет претендовать на президентское кресло, если Виктор ЮЩЕНКО пойдет на второй срок”.