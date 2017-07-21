Телефонные переговоры в "нормандском формате" состоятся 24 июля - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в понедельник, 24 июля, запланированы телефонные переговоры в «нормандском формате».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместного с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявления для прессы сегодня в Киеве.

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«Уже в понедельник состоятся телефонные переговоры в «нормандском формате», и я буду требовать немедленного реального обеспечения режима прекращения огня по всей линии столкновения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 июля Порошенко анонсировал в июле телефонный разговор лидеров Украины, ФРГ, Франции и РФ и до конца лета личную встречу «нормандской четверки».

«Мы не исключаем, что по итогам этого телефонного разговора нам удастся организовать саммит. Пока не определено, где именно он будет проходить, но мы настроены на решительный, ускоренный и конкретный практический разговор как в телефонном формате, так и во время саммита уже этим летом», - добавил президент.