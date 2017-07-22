В Елисейском дворце подтвердили, что переговоры лидеров стран "нормандской четверки" пройдут 24 июля

Лидеры Украины, Германии, России и Франции проведут телефонные переговоры о ситуации на Донбассе 24 июля. Об этом в Елисейском дворце сообщили сегодня, передает Deutsche Welle.

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Как сообщал УНИАН, 21 июля президент Петр Порошенко заявил, что на понедельник, 24 июля, запланированы телефонные переговоры в «нормандском формате». Он отметил, что будет требовать немедленного реального обеспечения режима прекращения огня по всей линии соприкосновения на Донбассе.

Также 24 июля специальный представитель США по Украине Курт Волкер будет находиться с визитом в Киеве.

9 июля Порошенко анонсировал в июле телефонный разговор лидеров Украины, Германии, Франции и РФ и до конца лета личную встречу «нормандской четверки».