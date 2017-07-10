Песков говорит, что Кремлю не хватает "мяса" для присоединения к переговорам "нормандской четверки"
03:36, 10 июля 2017Политика
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Сейчас ведется подготовка возможного телефонного разговора в формате четверки, заявил Песков.
Иллюстрация / REUTERS
Переговоры лидеров "нормандской четверки" находятся на стадии подготовки, но для того, чтобы они состоялись пока не хватает "мяса".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
"Сейчас ведется подготовка возможного телефонного разговора в формате четверки. Ведется подготовка экспертами. Чтобы этот разговор состоялся, безусловно, нужно наработать "мясо" для этого. Пока "мяса", очевидно, недостаточно", - сказал Песков.
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Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинское руководство настроено на решительный разговор в "нормандском формате" уже этим летом.
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