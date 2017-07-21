СМИ узнали, кто показал грудь Порошенко и Лукашенко во время их встречи (фото)

15:47, 21 июля 2017
Политика
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Обнажившая грудь девушка была аккредитована на встречу Порошенко и Лукашенко как журналист одного из украинских печатных изданий, пишут СМИ.

Активистка показала грудь Порошенко и Лукашенко / Скриншот

Журналистам стала известна личность активистки Femen, которая показала грудь на официальной встрече президентов Петра Порошенко и Александра Лукашенко.

Девушку зовут Анжелина Диаш. Она была замечена в участии на многих акциях движения "Фемен", передает "Страна".

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В частности, она пыталась разбить фрагмент Берлинской стены в Киеве. Девушка протестовала против препятствий безвизовому режиму. 

фото femen.org

По информации "Страны", девушка была аккредитована на официальную встречу президента Украины и президента Беларуси как журналист одного из украинских печатных изданий.

"Femen" - движение, получившее известность своими эпатажными акциями протеста, во время которых активистки обнажают грудь для привлечения внимания. 

Как сообщал УНИАН, после переговоров президента Украины Петра Порошенко с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Администрации президента неизвестная девушка пыталась устроить провокацию, выкрикивая с обнаженной грудью слова "Живе Білорусь".

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