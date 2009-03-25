Ющенко: наш долг - утвердить европейскую демократию с национальным лицом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с женой Екатериной ЮЩЕНКО принял участие в вечере памяти, приуроченном 10-й годовщине со дня гибели лидера Руха Вячеслава Чорновила.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«От имени Украинского государства склоняю голову перед памятью великого сына Украины», - сказал Президент во время своего выступления на вечере памяти.

Как отметил Президент, В.Чорновил принадлежал к когорте героев, которые стали олицетворением национальной совести и несокрушимости украинского духа.

По словам В.ЮЩЕНКО, как одна из самых ярких фигур национально-освободительного движения шестидесятников, В.Чорновил стал образом самоотверженности и жертвенности целого поколения украинских патриотов.

«Наш долг утвердить европейскую демократию с четким национальным лицом, консолидировать вокруг общей идеи все общество. К этому стремился Чорновил. Убежден, к этому стремится наш народ», - отметил Президент Украины.

Также он напомнил одно из высказываний Вячеслава Чорновила: «Соберем в единое целое силу нашего духа, нашей воли, нашей веры, наше мужество и мудрость. Будем мудры и мужественны. И мы победим».