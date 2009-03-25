У Ющенко оценили усилия "добычливого" Кабмина

В Секретариате Президента Украины ожидают, что принятие Верховной Радой 4-х предложенных Кабинетом министров законопроектов, которые позволят возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом, даст возможность пополнить Государственный бюджет на более 7,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сегодня комментарии журналистам сообщил первый заместитель главы СП Александр ШЛАПАК.

Он, в частности, отметил, что законопроект, принятый в первом чтении, о повышении акцизных сборов на табак позволит пополнить Госбюджет на 3 млрд. грн.

Законопроект, одобренный на сегодняшнем заседании Кабинета министров, о повышении акцизов на алкоголь, спирт и дизельное топливо даст пополнение на более 1 млрд. грн. Также одобренный сегодня Кабмином законопроект о Пенсионном фонде, по оценке Секретариата Президента, пополнит бюджет до 3,5 млрд. грн., в то время как в правительстве ожидают увеличения доходной части на 6 млрд. грн.

А.ШЛАПАК сообщил, что данным законопроектом увеличивается размер отчислений средств в ПФ предпринимателей, работающих по системе «единого налога».

Он отметил, что эти законопроекты заслуживают внимания и парламент должен их поддержать.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО ожидает, что 31 марта Верховная Рада проголосует за очередной пакет антикризисных мер, позволяющих получить второй транш кредита Международного валютного фонда.

В антикризисный пакет, по словам премьера, входят законопроекты о повышении акцизных сборов на табачные изделия и другую продукцию, о внесении изменений в Государственный бюджет по сбалансированию бюджета Аграрного фонда и финансового плана НАК «Нафтогаз Украины», а также о введении «справедливых» взносов в Пенсионный фонд.