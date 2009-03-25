Янукович рассказал, что он сделает, когда придет к власти

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что успех в реализации проекта модернизации украинской газотрансопртной системы может быть достигнут только после привлечения к нему России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом он сказал сегодня во время встречи в Киеве с председателем Представительства Европейской комиссии в Украине Жозефом Мануэлем ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА.

«Прошедшая конференция по вопросам модернизации украинской ГТС, - сказал В.ЯНУКОВИЧ, - была недостаточно подготовлена. Необходимо объединить интересы поставщика, потребителя и транзитера газа, только в таком случае может быть достигнут успех. К сожалению, на конференции такого не произошло».

Как заявил В.ЯНУКОВИЧ, «когда мы придем к власти, мы будем возвращаться к этому вопросу и сделаем так, чтобы и Европейский Союз, и Россия были заинтересованы в этом проекте». Тогда и интересы Украины будут наиболее полно учтены, уверен лидер Партии регионов.

По его мнению, «Украина по своей сути должна объединить интересы Европейского Союза и России в вопросах поставок газа в Европу». «Мы должны быть надежным мостом между ЕС и Россией. Украина очень заинтересована в реализации этого проекта», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС 23 марта подписали в Брюсселе по итогам международной конференции декларацию о модернизации украинской ГТС.

В ответ российская делегация покинула инвестиционную конференцию, заявив, что Россию, по сути, исключили из обсуждения этого важного вопроса.

Министр энергетики России отметил, что, поскольку украинская ГТС осуществляет транзит основных объемов экспортного газа из России в Европу, ее модернизация требует вовлечения всех сторон, участвующих в транзитной цепочке: поставщика, транзитера и потребителя.

Кроме того, премьер-министр РФ Владимир ПУТИН назвал документ, подписанный в Брюсселе, непрофессиональным и непродуманным.

Он также сказал, что «если интересы России будут игнорироваться, то мы будем вынуждены начать пересматривать принципы наших отношений. Очень бы хотелось, чтобы до этого дело не дошло».