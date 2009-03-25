В БЮТ раскусили план ПР: превратить Украину в парламентскую республику

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что в Украине понемногу начинает реализовываться сценарий относительно проведения досрочных парламентских выборов 7 июня 2009 года.

Об этом он сегодня заявил корреспонденту УНИАН.

По словам Н.ТОМЕНКО, последние события, в частности, успех партии “Единый центр” и Партии регионов во время досрочных выборов в Тернопольский облсовет, возродили сценарий о досрочных выборах в ВР, который и раньше выполнялся Партией регионов и командой Президента. “Сегодня круг союзников такого сценария увеличился. А поддержка акций протеста, которые готовятся на пятницу, и блокирование работы Верховной Рады должны создать важный общественно-политический фон для поддержки идеи досрочных парламентских выборов”, - сказал он. При этом, по словам заместителя председателя ВР, фактически для реализации этого сценария нужно изменение избирательного законодательства, чтобы сделать более весомым влияние админресурса в целом и местной власти в частности. “Хотя очевидно, что целью весеннего наступления оппозиции на правительство является не только подготовка к возможным досрочным парламентским выборам, но и мероприятие с целью проведения конституционной реформы, следствием которой станет превращение Украины в парламентскую республику”, - сказал Н.ТОМЕНКО.