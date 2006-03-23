Витренко поставила Януковичу одно условие

Блок Наталии Витренко «Народная оппозиция» не исключает блокирования в новом парламенте с Партией регионов, но говорит о высокой вероятности блокирования с «Оппозиционным блоком НЕ ТАК!» и Коммунистической партией Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН лидеры блока Наталия ВИТРЕНКО и Владимир МАРЧЕНКО.

“Мы не исключаем блокирования с ЯНУКОВИЧЕМ при одном условии, что он откажется от программных пунктов, которые записаны в программе Партии регионов относительно евроинтеграции», - сказал В.МАРЧЕНКО.

Он подчеркнул, евроинтеграция и Единое экономическое пространство (пункт программы «Народной оппозиции») – это разные, совершенно не совместимые между собой системы. «И здесь нужно выбирать - или ЕЭП или евроинтеграция. Если будет курс на евроинтеграцию, он (В.ЯНУКОВИЧ – УНИАН) будет нашим оппонентом, таким как ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО и МОРОЗ. А если он будет за ЕЭП, то он будет нашим союзником», - отметил В.МАРЧЕНКО.

Н.ВИТРЕНКО со своей стороны добавила, что в варианте союзничества с Партией регионов многое также зависит от результатов голосования за “Народную оппозицию”.

“Мы уверены, что чем больше будет наша фракция по количеству ее членов, тем больше гарантий, что Партия регионов не будет обслуживать олигархов и втягивать Украину вместе с «оранжевыми» в НАТО и ВТО, а будет выполнять те обещания, которые они дают избирателям на встречах, прежде всего, Юго-Востока. Вот почему не исключена возможность блокирования с Партией регионов в парламенте», - сказала она.

Вместе с тем, по ее словам, союзниками блока «Народная оппозиция» в парламенте будут коммунисты и блок «НЕ ТАК!». «Здесь вероятность блокирования выше», - отметила Н.ВИТРЕНКО.

Относительно того, насколько лидеры блока уверены в победе на выборах, Н.ВИТРЕНКО сказала, что оценка ситуации в стане убедила, что в парламент “Народная оппозиция” проходит «с большим запасом по отношению к 3-процентному барьеру». «И сегодня идет речь только об одном: насколько мощной будет наша фракция в парламенте. И это зависит от голосования на местах, от того, насколько люди разберутся в происходящем и объединятся вокруг нас», - подчеркнула лидер блока.