Регионалы готовят «захват» Верховной Рады

Во вторник, 31 марта Партия регионов может заблокировать парламент, и удерживать блокаду до тех пор, пока власть не заявит о своей отставке.

Об этом заявил заместитель Председателя Партии регионов Борис Колесников, отвечая на вопрос одного из посетителей сайта ПР, относительно дальнейших действий ПР в рамках готовящейся акции протеста против экономической политики правительства, сообщает пресс-служба партии.

«События будут развиваться следующим образом: 27 марта мы проводим общенациональный митинг «Кризис – стоп!» Если в понедельник, 30 марта, нам не предоставят на Согласительный совет антикризисный план, а во вторник не защитят его вместе с изменениями в бюджет, что будет гарантией его выполнения, то со вторника Верховная Рада будет заблокирована, пока власть не уйдёт в отставку», - поделился планами Колесников.