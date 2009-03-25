Тимошенко во время ланча сделала японцам предложение

Украина заинтересована в участии японских корпораций в модернизации украинской газотранспортной системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сказала во время рабочего ланча с руководителями ведущих японских корпораций и руководством Комитета делового сотрудничества с Украиной Японской федерации бизнеса „Кейданрен”.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что для Украины ключевым проектом является модернизация и реконструкция ГТС - в соответствии с подписанной в Брюсселе декларацией.

Премьер сказала, что представители Японии, которые присутствовали во время подписания этого документа, выразили желание принять участие в этом проекте.

«У нас есть возможность модернизировать газотранспортную систему Украины при участии японских корпораций», - подчеркнула глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО находится с двухдневным рабочим визитом в Японии