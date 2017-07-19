Юрий Голик: "Днепропетровская область - №1 по темпам развития в стране"

Всего за два с половиной года команде главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко удалось превратить Днепропетровскую область в абсолютного лидера по развитию среди регионов. Об этом заявил советник днепропетровского губернатора Юрий Голик, сообщает Site.ua.

«За время руководства областью мы в 17 раз увеличили бюджеты развития территорий в бюджетах все уровней области — с чуть более полумиллиарда гривен в 2014 году до 11 млрд гривен в 2017 году. Днепропетровская область превратилась в «стройку века», - отметил Голик.

По словам советника главы Днепропетровской ОГА, руководство области намеренно ушло от тактики латания дыр и ямочных ремонтов, сконцентрировавшись на «строительстве нового, реконструкции и капитальных ремонтов того, что не знало ремонтов годами».

«Всего в текущем году «Команда Резниченко» построит и реконструирует 160 коммунальных дорог и 3 трассы международного и национального значения, 25 школ, из них 5 — опорных, 20 больниц, 13 водоводов, 12 детских садиков, 5 жилых домов с бесплатными квартирами для очередников. Мы строим парки, расчищаем реки, реализуем множество экологических программ, внедряем высокотехнологичные решения для органов власти. В первом полугодии бюджетный доход на одного жителя Днепропетровщины в 1,5 раза превысил средний доход по Украине и составил 2,5 тыс. грн на человека против 1,7 тыс. грн в среднем по стране», - заявил Голик.

Как отметил советник Валентина Резниченко, за первое полугодие 2017 года в областной бюджет Днепропетровщины поступило уже 9,7 млрд гривен, что на 13% больше запланированного и на 33,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Такими темпами мы сможем полностью привести инфраструктуру Днепропетровщины к европейскому уровню за 3-4 года. И мы это обязательно сделаем», - подчеркнул Голик.

Как сообщалось, председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко заявил, что рост социально-экономических показателей Днепропетровщины является одним из реальных результатов процесса децентрализации в стране. «Мы реализуем инициативы Президента Петра Порошенко, касающиеся процессов децентрализации в государстве, демонстрируя на конкретных делах, насколько расширились возможности для местных общин», - отметил Валентин Резниченко.