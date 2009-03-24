Тимошенко ответили: Шахтер не позовут на матч. И это будет просто победа
18:01, 24 марта 2009Политика
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Ганапольский реагирует на конфликт
|Матвей Ганапольский
"Мадам Тимошенко, конечно, красиво сказала: «Да, мы знаем, что российской делегации не все понравилось. Но, возможно, России и не понравилось то, что "Шахтер" выиграл у ЦСКА. Это же не является изменой национальным интересам России, это просто победа».
Но пусть Тимошенко не обидится, если в следующий раз ЦСКА все же победит «Шахтера». Но с маленьким нюансом: «Шахтер» не позовут на матч.
Или позовут, но не дадут ударить.
И это будет просто победа".
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