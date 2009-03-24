Вакарчук настаивает, что сам будет определять условия поступления в ВУЗы

Нынешние абитуриенты смогут поступать в высшие учебные заведения Украины исключительно по предоставлению сертификата с результатами внешнего независимого оценивания их знаний.

Как передает корреспондент УНИАН, это подчеркнул министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК, отвечая на вопросы журналистов по поводу отклонения 17 марта парламентом проекта закона о внешнем независимом оценивании знаний.

“Существующей нормативно-правовой базы достаточно для того, чтобы сегодня проводить внешнее независимое оценивание”, - сказал И.ВАКАРЧУК. В Законе “О высшем образовании”, добавил он, четко определено, что условия поступления в вузы определяются Министерством образования, поэтому его требования относительно обязательности НВО являются вполне законными и будут выполнены.

Министр также сообщил, что данный законопроект был готов еще в прошлом году, однако не выносился на рассмотрение парламента, поскольку его поддержка депутатами была маловероятной. А непринятие данного закона, по его словам, могло озадачить людей относительно независимого оценивания, поскольку оно проводилось впервые и воспринималось людьми достаточно сдержанно.

Однако после прошлогоднего тестирования такой способ итоговой аттестации в средней школе приобрел широкую общественную поддержку, поэтому в министерстве решили внести законопроект. И.ВАКАРЧУК также добавил, что аналогичный законопроект, после нерезультативного голосования 17 марта, внес профильный комитет Верховной Рады, и он вскоре будет рассматриваться парламентариями.

“То есть, тестирование, как таковое, состоится. Это не значит, что мы игнорируем решение Верховной Рады, но неприятие предложенных изменений не значит, что нельзя проводить тестирование. Действующий закон это позволяет”, - подчеркнул И.ВАКАРЧУК.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Украины (относительно внешнего независимого оценивания знаний)».

Данным законопроектом предусматривалось нормирование правоотношений в сфере внешнего независимого оценивания уровня знаний выпускников общеобразовательных учебных заведений и осуществление приема их в высшие учебные заведения на конкурсной основе независимо от формы собственности учебного заведения и источников оплаты за обучение.