Томенко: Киев обречен на еще одни досрочные выборы мэра
Одной попытки недостаточно?
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что Киев обречен на еще одни досрочные выборы городского председателя.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.
Вице-спикер считает, что последние события в Киеве, в частности почти единогласная поддержка нереального бюджета и решения о разрешении на привлечение кредита в ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик» под залог административных зданий, театров и т. п. с одной стороны и “наивные просьбы «доброго» Президента и «честной» прокуратуры вмешаться в ситуацию с другой, – является признаком импотенции украинского политического класса”.
«Если политические партии, которые активно работают в Киеве, надеются, что киевская городская власть способна подготовить антикризисную программу, а Президент с прокуратурой навести порядок, то это политический романтизм или неадекватность», - сказал Н.ТОМЕНКО.
Он напомнил, что по результатам его предыдущей информации о деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины относительно расследования деятельности киевской городской власти весной прошлого года Верховная Рада приняла решение провести внеочередные выборы в столице.
«Однако в результате амбиций и нарциссизма политиков на перевыборах произошло то, что произошло, - сказал Н.ТОМЕНКО.
Вице-спикер также заметил, что десятки обращений в прокуратуру и 52 тома материалов Временной следственной комиссии, которую он возглавлял, никому не нужны. «Сегодня единственный, кто заинтересован в отстранении от власти команды Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО - киевляне, а не Президент, прокуратура или фракции Киевсовета», - отмечает он.
Н.ТОМЕНКО убежден, что еще одни досрочные выборы мэра Киева - это единственный эволюционный путь выхода из кризиса. “Если киевская власть не будет изменена в ближайшее время – варианты развития событий трудно предусмотреть», - считает заместитель председателя ВР.