Томенко: Киев обречен на еще одни досрочные выборы мэра

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что Киев обречен на еще одни досрочные выборы городского председателя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер считает, что последние события в Киеве, в частности почти единогласная поддержка нереального бюджета и решения о разрешении на привлечение кредита в ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик» под залог административных зданий, театров и т. п. с одной стороны и “наивные просьбы «доброго» Президента и «честной» прокуратуры вмешаться в ситуацию с другой, – является признаком импотенции украинского политического класса”.

«Если политические партии, которые активно работают в Киеве, надеются, что киевская городская власть способна подготовить антикризисную программу, а Президент с прокуратурой навести порядок, то это политический романтизм или неадекватность», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил, что по результатам его предыдущей информации о деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины относительно расследования деятельности киевской городской власти весной прошлого года Верховная Рада приняла решение провести внеочередные выборы в столице.

«Однако в результате амбиций и нарциссизма политиков на перевыборах произошло то, что произошло, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер также заметил, что десятки обращений в прокуратуру и 52 тома материалов Временной следственной комиссии, которую он возглавлял, никому не нужны. «Сегодня единственный, кто заинтересован в отстранении от власти команды Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО - киевляне, а не Президент, прокуратура или фракции Киевсовета», - отмечает он.

Н.ТОМЕНКО убежден, что еще одни досрочные выборы мэра Киева - это единственный эволюционный путь выхода из кризиса. “Если киевская власть не будет изменена в ближайшее время – варианты развития событий трудно предусмотреть», - считает заместитель председателя ВР.