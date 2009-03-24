Яценюк считает реакцию Путина на брюссельскую декларацию нормальной

Если Украина не сможет платить России за газ, то это будет означать “начало дефолта”, считает народный депутат, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в эфире телеканала ICTV.

По его словам, именно поэтому “сейчас идет дискуссия о том, чтобы получить кредит от россиян, и скорее всего, направить этот кредит на выплату газового долга, который возникнет”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что после начала дефолта, “которого ни в каком случае нельзя допустить”, дальше в Украине будет “последовательный ряд ужасных событий - событий выведения денег из экономики, событий того, что экономика падает, увеличивается нагрузка на нее, увеличивается количество незанятого населения или безработицы”. Лидер “Фронта перемен” отмечает, что “здесь один выход - четкая антикризисная программа”, которая должна быть принята в Верховной Раде Украины. По его словам, сегодня в парламенте принимаются “лоббистские законы”, которые называют антикризисными, но они “фактически защищают те или другие группы в парламенте”, не защищая украинскую экономику. Он подчеркнул, что такая антикризисная программа “будет лучшим ответом ЕС на то, что Украине дальше делать, какой Украина должна быть и кто Украину в дальнейшем будет представлять”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что подписанная вчера в Брюсселе газовая декларация Украины и ЕС “не первая”, но “ее, наверное, постигнет судьба и всех предыдущих – после декларации нет никаких действий”.

Говоря о реакции России на этот подписанный документ, А.ЯЦЕНЮК отметил, что ее реакция является нормальной, поскольку Украиной был подписан “такой газовый контракт”, согласно которому “РФ де факто арендует украинскую трубу”. “И те условия, которые мы подписали (речь идет о России - УНИАН), абсолютно справедливо сегодня выдвигаются россиянами как требование, чтобы согласовывать все действия относительно украинской газотранспортной системы именно с РФ”, - добавил А.ЯЦЕНЮК.