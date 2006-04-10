В Донецкой области арестован маньяк-убийца

В Донецкой области арестован ранее судимый мужчина, подозреваемый в совершении трех изнасилований и пяти убийств.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей областного УВД, на днях в г. Красногоровка было обнаружено тело 50-летней женщины. Экспертиза установила, что смерть женщины наступила в результате черепно-мозговой травмы.

В результате оперативно-розыскных действий вскоре был задержан ранее трижды судимый 44-летний мужчина, который сознался в содеянном. По его словам, он напал на женщину с целью изнасилования, однако, получив отпор, ударил жертву головой о дерево.

Как выяснилось, подозреваемый разыскивался органами внутренних дел за совершение ряда тяжких преступлений на сексуальной почве. Уже собраны доказательства по шести эпизодам: двум убийствам, двум изнасилованиям с убийствами, одному изнасилованию, а также причинению тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Преступления совершались им в период с 1996 по 2005 год на территории Куйбышевского, Киевского районов г. Донецка и Марьинского района области.