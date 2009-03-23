Глава Верховного Суда признался, что он был всего лишь «почтальоном»

15:52, 23 марта 2009
Политика
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Онопенко об указе Ющенко

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО считает, что изменение процедуры назначения на должность судьи впервые не повлияет на качество правосудия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВСУ заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

По его словам, соответствующее решение Президента его «особо не обеспокоило».

«Это не повлияет на качество и на ухудшение правосудия. Проблема в другом, наконец стало ясно, что председатель Верховного Суда никакого отношения к формирования судей впервые не имеет, а за это должны нести ответственность квалификационные комиссии и Высший совет юстиции», - сказал В.ОНОПЕНКО.

При этом он заметил, что в звене происхождения назначения судей он, по его убеждению, исполнял техническую роль.

«Я исполнял техническую роль, роль почтальона, никак не влияя на этот процесс», - отметил председатель ВСУ.

Как сообщал УНИАН, согласно Указу №158/2009 “О внесении изменений в Указ Президента Украины от 30 июня 2004 года №697” материалы относительно назначения на должность профессионального судьи впервые отныне будет рассматривать Высший совет юстиции вместо председателя Верховного Суда Украины или председателя высшего специализированного суда.

 

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