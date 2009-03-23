Непристойные шутки и оскорбления в Польше нарушением закона не считают?

Прокуратура в г. Згожелец продолжает расследовать дело в отношении пограничников, которых гражданка Украины Ирина ФРИС обвинила в превышении служебных полномочий во время ее задержания за якобы нелегальное пребывание в Польше в январе этого года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Еленой Гуже, которой подчинена згожелецкая прокуратура, Виолетта НИЗЁЛЕК.

По ее данным, прокурор, который ведет дело, осуществляет допросы пограничников, которые несли службу в день задержания И.ФРИС, собирает документы, касающиеся ее дела, а также другой украинки, которая находилась вместе с И.ФРИС в камере задержания.

В.НИЗЁЛЕК не уточнила, когда прокуратура может завершить расследование. «Абсолютно не можем этого предусмотреть. Надеемся как можно быстрее», - сказала она.

Пресс-секретарь также признала, что правоохранительному ведомству может быть сложно доказать превышение служебных полномочий польскими пограничниками по отношению к И.ФРИС, поскольку нет свидетелей, которые могли бы подтвердить версию одной из сторон конфликта.

«Всегда существуют проблемы с доказательствами, когда есть две стороны конфликта и отсутствует посторонний свидетель, который мог бы рассказать, как все происходило на самом деле», - сказала В.НИЗЁЛЕК.

По ее словам, угрозы в адрес украинки могут квалифицировать как преступление, но нельзя привлечь к ответственности за неприличные шутки и оскорбительные высказывания, которые, как утверждает И.ФРИС, звучали во время ее задержания.

Пресс-секретарь заметила, что польское законодательство запрещает в условиях невозможности досконально установить обстоятельства конфликта трактовать ситуацию против обжалованных.

По ее данным, дальнейший ход дела будет зависеть от прокурора, который может либо выдвинуть пограничникам обвинения на основе собранных доказательств и передать дело в суд, либо закрыть дело. При этом, по словам В.НИЗЁЛЕК, прокурор может закрыть дело из-за отсутствия доказательств, которые доказали бы вину пограничников, или признать, что выдвинутые обвинения являются абсолютно безосновательными.

Также она добавила, что не припоминает случаев, когда иностранцы обжаловали в суде действия польских пограничников.

Справка УНИАН. Преподавательницу польской филологии Львовского университета И.ФРИС задержали 7 января 2009 года работники Лужицкого отдела пограничной службы Польши, аргументируя это тем, что она не имела права ехать транзитом по польской территории с национальной немецкой мультивизой на 2 месяца. Украинку продержали ночь в камере, по ее словам, высказывали неприличные и обидчивые слова в ее адрес, на следующий день вынуждали подписать протокол задержания, в котором она признает вину, и угрожали более сложными проблемами, если она этого не сделает. И.ФРИС не подписала протокол задержания и польские пограничники выслали ее в Германии, не предоставив никаких документов в этой процедуре.

И.ФРИС обжаловала действия пограничников в суде.

Суд в г. Згожелец 2 марта признал правомерным ее задержание и поручил прокуратуре провести расследование обвинений украинки в адрес пограничников в превышении служебных обязанностей.

В судебном решении судья назвал основанием для задержания 18 статью Шенгенской исполнительной конвенции, которую ранее цитировали пограничники, и собственно правомерность применения которой обжаловала И.ФРИС. Упомянутая статья однозначно не запрещает транзит, о чем заявляла И.ФРИС во время задержания. Кроме этого, статья регулирует дело долгосрочных национальных виз (свыше 3 месяцев), а И.ФРИС имела двухмесячную визу.

Консул Генерального консульства Украины в Кракове Олег ФИНОГЕНОВ назвал нарушением международного законодательства отказ польского суда предоставить для И.ФРИС адвоката по просьбе консульства. Сама украинка заявила, что суд не принял во внимание никаких ее аргументов, полностью согласившись с аргументацией пограничной службы.

Судья, рассматривавшая дело И.ФРИС, объявляя приговор, заявила, что решение не подлежит обжалованию.