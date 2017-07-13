ГПУ заинтересовалась доведением до банкротства легендарного "Черноморского судостроительного завода"

Управление Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) по расследованию преступлений проводит досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Фонда госимущества, Министерства промполитики, ОАО «Херсонский судостроительный завод» при внесении в 2011 году изменений в пункт 11.6 договора купли-продажи акций ГАХК «Черноморский судостроительный завод». Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Читайте такжеПравоохранители провели обыски в рамках дела о нанесении заводу "Океан" убытков на 1,5 миллиарда - ГПУОн отметил, что внесение изменений привело к уменьшению объема инвестиционных обязательств на сумму более 500 млн грн, чем нанесен серьезный ущерб государству.

"Следствие даст оценку действиям должностных лиц Министерства промышленной политики и Фонда государственного имущества", - написал он.

Кроме этого, генпрокурор добавил, что также усматривается умышленное доведение до банкротства ПАО «Черноморский судостроительный завод» должностными собами предприятия и должностными лицами других субъектов хозяйствования.

"21.06.2017 постановлениями Печерского районного суда Киева наложен арест на недвижимое имущество ПАО«Черноморский судостроительный завод» (производственные цеха, комплекс складов, достроечная набережная, комплекс пансионата и другое, всего 21 объект), расположенных в городе Николаев и селе Коблево Николаевской области, а также на 99,87 % акций общества, владельцами которых в настоящее время являются 9 компаний, зарегистрированных в Украине и на Кипре", - отметил он.

Судебные постановления обеспечили начало уголовного производства по фактам доведения до банкротства и нанесения ущерба государству.

Справка УНИАН. "Черноморский судостроительный завод" основан в 1897 году как франко-бельгийское акционерное общество "Наваль" (Морской). Он является одной из крупнейших судоверфей в Европе, на которой было построено более тысячи судов и кораблей. Завод лидирует в строительстве крупнейших в мире китобаз и быстроходных паротурбинных сухогрузов. Здесь строили научно-поисковые суда для космических исследований. Это единственный завод в бывшем СССР, который построил корабли различного типа, в частности авианосец длиной более 300 м и первый советский авианосец "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов". Продукция завода экспортировалась в Швецию, Болгарию, Финляндию, Румынию, Великобританию, Германию, Норвегию, Португалию, Кувейт, Индию и Россию. "Черноморский судостроительный завод" является уникальным комплексным предприятием судостроительного профиля, обладает достаточной автономностью для осуществления производственных процессов в условиях независимости от заводов судостроительной отрасли.