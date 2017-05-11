Активисты в Киеве провели митинг к годовщине ареста Сенцова и Кольченка (видео)

Они собрались на Крещатике, расставили портреты украинских политзаключенных и агитировали прохожих принимать участие в онлайн-флешмобе - размещать в соцсетях сообщения с хештегом "пора отпускать" (#Пораотпускать). Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Все тексты с этой пометкой волонтеры хотят передать украинским пленникам через их адвокатов.

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Справка УНИАН. Украинского режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченка задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года.

Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не высказывали желания сохранить другое гражданство.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о передаче Сенцова и Кольченка как граждан Украины, однако Россия отказала в их экстрадиции.