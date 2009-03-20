Симоненко знает, кто мешает рассмотреть новые лица в политике

Лидер парламентской фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО убежден, что новые политические лица появятся в Украине, если народ не допустит олигархов к участию в формировании власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Житомире, комментируя заявление народного депутата Арсения ЯЦЕНЮКА о том, что одной из проблем Украины является отсутствие новых политических лиц.

"Потому что сегодня все разговоры о новых политических лицах заканчиваются тем, что вместо одного олигарха ставят другого, а от этого содержание организации работы то ли в правительстве, то ли в Верховной Раде не меняется", - сказал П.СИМОНЕНКО.

При этом он уточнил, что главная проблема общества заключается в том, как убрать олигархов и мощный капитал от участия в формировании власти. "Когда мы это сегодня сделаем, то тогда действительно институты гражданского общества будут предоставлять нам возможность, чтобы появлялись новые лица", - отметил лидер коммунистов.

Он также сказал, что речь должна идти о действительно независимых людях, которыми, по его мнению, не являются политики.

Как сообщал УНИАН, А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня, 20 марта, в Брюсселе, что после президентских выборов в Украине должны состояться досрочные парламентские выборы.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, новый Президент должен быть достаточно гибким, чтобы найти консенсус в обществе. Кроме того, считает он, новый Президент должен предложить конкретную программу действий. «Не программу на сотни страниц, а программу маленьких конкретных действий для улучшения ситуации в стране», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что одной из проблем Украины является отсутствие новых политических лиц. Вместе с тем, отвечая на вопрос УНИАН, кто персонально мог бы выполнить все поставленные перед Президентом задачи, А.ЯЦЕНЮК отметил, что в Украине есть достаточно людей, которые могли бы это сделать.