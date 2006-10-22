Ющенко отправляется в Венгрию

10:45, 22 октября 2006
Политика
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Запланирована встреча с генсеком НАТО

22-23 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Венгрию, где примет участие в торжествах, посвященных 50-й годовщины со дня Венгерской революции и освободительной борьбы венгерского народа.

Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента, во время визита запланированы встречи главы Украинского государства с Президентом Венгрии Ласло ШОЙОМОМ, Генеральным секретарем НАТО Яаапом де Хооп СХЕФФЕРОМ, Президентом Португалии Анибалом Каваку СИЛВОЙ.

В.ЮЩЕНКО также встретится с украинской общиной и представителями венгерских деловых кругов.

 

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