Ющенко отправляется в Венгрию

22-23 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Венгрию, где примет участие в торжествах, посвященных 50-й годовщины со дня Венгерской революции и освободительной борьбы венгерского народа.

Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента, во время визита запланированы встречи главы Украинского государства с Президентом Венгрии Ласло ШОЙОМОМ, Генеральным секретарем НАТО Яаапом де Хооп СХЕФФЕРОМ, Президентом Португалии Анибалом Каваку СИЛВОЙ.

В.ЮЩЕНКО также встретится с украинской общиной и представителями венгерских деловых кругов.