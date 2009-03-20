Рулить Укртрансгазом будет «мальчик, у которого молоко на губах не обсохло»?

Вчера правительство сняло с должности руководителя «Укртрансгаза» господина Марчука и вместо него поставило человека, который не только не имеет соответствующих профессиональных знаний, а еще и был подозреваемым в отмывании НДС и финансовых спекуляциях.

Об этом из парламентской трибуны заявила регионалка Инна Богословская, презентуя отчет Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах.

По словам Богословской, она не понимает, почему правящая коалиция в ВР “очень хвалит газотранспортную систему и пишет (в альтернативном отчете следственной комиссии – ред.), что „Укртрансгаз” были героями, которые обеспечили транзит газа во время газовой войны”, если главу этой компании “господина Марчука вынудили вчера подписать заявление о переходе в „Нафтогаз”.

В то же время Богословская обвинила власть, что “вместо этого человека, который знает транспортировку и который обеспечил реверс во время газовой войны, вы поставили мальчика, которого уволили по подозрению в огромных уголовных делах, отмывании налога на добавленную стоимость и финансовых спекуляциях”. Нардеп добавила, что она абсолютно не понимает, почему такое неоднозначное назначение состоялось еще и “накануне конференции всемирной, которая в понедельник состоится в Брюсселе, где вы должны получить транш, вы, власть, на модернизацию газотранспортной системы. Кого вы предъявите? Мальчика, у которого еще молоко на губах не обсохло на главной должности в „Трансгазе Украины”?

Богословская заявила, что у вновь назначенного руководителя “Укртрансгаза” “даже нет профессиональных знаний для управления газотранспортной системой Украины”. И обещала провести расследование всех обстоятельств этого назначения.