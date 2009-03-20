В ВР рассказали монополистам, как накормить волков и сохранить овец

Сокращение заработных плат для работников предприятий-монополистов коснется исключительно руководящего состава этих предприятий.

Об этом заявил народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам транспорта и связи Геннадий ЗАДИРКО, комментируя принятие Верховной Радой постановления от 3 марта «О мерах относительно упорядочения отдельных расходов Государственного бюджета Украины» по уменьшению зарплатного фонда предприятий-монополистов.

Он сообщил, что такое разъяснение решения Верховной Рады дал парламентский комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, куда он обратился после принятия данного решения Верховной Радой. На заседании профильного комитета в среду, 18 марта, было единогласно одобрено решение об уменьшении заработных плат исключительно руководительскому составу предприятий-монополистов.

Глава комитета Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, в свою очередь, обратилась к премьер-министру Украины с просьбой обратить внимание на то, что для оперативного решения данного вопроса целесообразно уменьшить необязательные составляющие заработной платы (премии, надбавки и т.д.). «Уменьшение должностных окладов работников требует соблюдения ст. 32 Кодекса законов о труде Украины, что значительно отдалит эффект от принятых решений», - сказано в обращении.

«Вместе с тем, при принятии решений по вопросам упорядочения заработной платы в условиях финансово-экономического кризиса руководители государственных предприятий, учреждений, организаций могут уменьшать размер премий, надбавок, доплат, которые выплачиваются работникам этих предприятий с соблюдением требований законодательства, условий коллективных договоров».

Как сообщал УНИАН, 3 марта 2009 года Верховная Рада Украины приняла решение относительно уменьшения в два раза фонда оплаты труда предприятий-монополистов.

В связи с этим решением Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины заявил, что не исключает возможности забастовок, если решение не будет отменено.

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ также выступает за изъятие из принятого 3 марта т.г. Верховной Радой Украины постановления «О мерах по упорядочению отдельных расходов Государственного бюджета Украины» пункта, которым предусматривается уменьшение заработной платы работникам государственных предприятий-монополистов, в частности, «Укрзализныци» и «Укрпочты».