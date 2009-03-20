БЮТ будет голосовать за Шамшура, оглядываясь налево

13:03, 20 марта 2009
Политика
1255 0

"Это - не наша квота"

Иван КИРИЛЕНКО
Фракция БЮТ поддержит кандидатуру Олега ШАМШУРА на должность министра иностранных дел Украины, если такая поддержка будет и со стороны фракции "Наша Украина – Народная самооборона".

Об этом сказал в интервью журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, фракция БЮТ будет голосовать так, как решит коалиция». Он напомнил, что «О.ШАМШУР - не наша квота».

И.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что «мы очень трепетно относимся к предложениям наших коллег, которые слева в зале (речь идет о фракции НУ-НС, которая в сессионном зале размещена слева от фракции БЮТ, – УНИАН)». По его словам, если фракция НУ-НС в полном составе, или большинство фракции НУ-НС, которая входит в коалицию, определятся положительно относительно поддержки кандидатуры О.ШАМШУРА на должность министра иностранных дел, то БЮТ поддержит эту кандидатуру.

«У нас впечатление от встречи (речь идет о встрече фракции БЮТ с О.ШАМШУРОМ – УНИАН) положительное», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

По его словам, «такого не будет, что НУ-НС - за, а мы – против" этой кандидатуры.

Как сообщал УНИАН, 3 марта 2009 г. ВР приняла постановление об освобождении Владимира ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины.

6 марта коалиция направила обращение Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с предложением внести на рассмотрение ВР кандидатуру Бориса ТАРАСЮКА на должность руководителя МИД.

17 марта Президент Украины внес на утверждение парламента кандидатуру О.ШАМШУРА на должность министра иностранных дел.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter