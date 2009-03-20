БЮТ будет голосовать за Шамшура, оглядываясь налево

Фракция БЮТ поддержит кандидатуру Олега ШАМШУРА на должность министра иностранных дел Украины, если такая поддержка будет и со стороны фракции "Наша Украина – Народная самооборона".

Об этом сказал в интервью журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, фракция БЮТ будет голосовать так, как решит коалиция». Он напомнил, что «О.ШАМШУР - не наша квота».

И.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что «мы очень трепетно относимся к предложениям наших коллег, которые слева в зале (речь идет о фракции НУ-НС, которая в сессионном зале размещена слева от фракции БЮТ, – УНИАН)». По его словам, если фракция НУ-НС в полном составе, или большинство фракции НУ-НС, которая входит в коалицию, определятся положительно относительно поддержки кандидатуры О.ШАМШУРА на должность министра иностранных дел, то БЮТ поддержит эту кандидатуру.

«У нас впечатление от встречи (речь идет о встрече фракции БЮТ с О.ШАМШУРОМ – УНИАН) положительное», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

По его словам, «такого не будет, что НУ-НС - за, а мы – против" этой кандидатуры.

Как сообщал УНИАН, 3 марта 2009 г. ВР приняла постановление об освобождении Владимира ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины.

6 марта коалиция направила обращение Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с предложением внести на рассмотрение ВР кандидатуру Бориса ТАРАСЮКА на должность руководителя МИД.

17 марта Президент Украины внес на утверждение парламента кандидатуру О.ШАМШУРА на должность министра иностранных дел.