Столтенберг: экономические санкции против РФ нужно сохранять, пока она не изменит поведение в Крыму и на Донбассе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что экономические санкции против Российской Федерации надо сохранять, пока она не изменит свое поведение в Крыму и на Донбассе. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко в Киеве после заседания Комиссии Украина-НАТО.

Читайте такжеУкраина имеет свидетельство того, что последняя кибератака была организована РоссиейСтолтенберг рассказал, что на заседании обсуждалась ситуация на востоке Украины.

"НАТО решительно поддерживает Минский процесс и "нормандский формат", потому что мы твердо убеждены, что это является наилучшим форматом для урегулирования кризиса в Украине", - сказал генсек Альянса.

Также он добавил, что НАТО приветствует новые инициативы по проведению новых встреч и новые усилия в попытке обеспечить полное выполнение Минских соглашений.

"Я могу сказать, что решительно подчеркиваю важность экономических санкций. Это не зависит от НАТО, чтобы принимать решения относительно экономических санкций, но союзники НАТО вводят санкции, и я думаю, что важно сохранять санкции до тех пор, пока Россия не изменит свое поведение на востоке Украины и в Крыму, и не выполнит Минские соглашения", - подчеркнул Столтенберг.

Также он напомнил, что Североатлантический союз осуществил наибольшее укрепление коллективной системы безопасности со времени завершения "холодной войны", что "в большой степени стало ответом агрессивным действиям России в Украине".

"Мы втрое увеличили количество сил реагирования НАТО, и мы увеличили нашу военное присутствие на восточных рубежах альянса в ответ на агрессивные действия России в Украине", - добавил генсек НАТО.