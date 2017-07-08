Меркель и Макрон заявили, что альтернативы "нормандскому формату" не существует

Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном настроены на продолжение переговоров в "нормандском формате" по поиску урегулирования ситуации на Донбассе, несмотря на медленный процесс.

Читайте такжеВ Госдепе заговорили о возможном присоединении США к "нормандскому формату"Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран "Большой двадцатки" в Гамбурге, которая транслировалась англоязычной редакцией телеканала Deutsche Welle.

Меркель напомнила, что сегодня утром состоялась трехсторонняя встреча с участием лидеров Германии, Франции и России, и для Макрона это были первые переговоры в таком формате, поскольку он недавно занял пост президента Франции.

Глава немецкого правительства напомнила, что перед сегодняшней трехсторонней встречей она провела телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко.

"Мы сказали - Эммануэль Макрон и я - мы продолжим этот процесс вместе с господином Путиным, и, очевидно, что этот процесс очень медленный, наблюдается застой, и иногда даже происходят шаги назад", - заявила Меркель.

По словам канцлера, несмотря на это, "мы хотим договориться о проведении телефонного разговора в формате четырех сторон".

"Мы продолжаем придерживаться этого формата, не существует другого основания и другого пути или возможного формата", - подчеркнула Меркель.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июля, на полях саммита G20 состоялись переговоры Меркель, Макрона и Путина. Собеседники отметили важность реализации режима прекращения огня на Донбассе.

Также канцлер ФРГ заявила, что на встрече с Макроном и Путиным обсудила будущее "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе.