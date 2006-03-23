Руслана просит не бить Ющенко

Певица Руслана ЛЫЖИЧКО, которая является пятым номером в избирательном списке блока “Наша Украина”, призывает лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО стать союзником Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и «не бить» ни его, ни его команду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве, посвященной итогам своего всеукраинского тура по 16 областям Украины, который проходил с 7 по 22 марта.

Обращаясь к Ю.ТИМОШЕНКО, Р.ЛЫЖИЧКО сказала: «Прошу стать к союзу “помаранчевой” коалиции. Не бить ни по ЮЩЕНКО, ни по его команде».

При этом Р.ЛЫЖИЧКО добавила, что путешествуя по регионам, у нее создалось впечатление, что «в регионах люди настроены на покой, а не на эмоции».

«Нужно поднять руки за ЮЩЕНКО так, как мы выкрикивали год назад. Нужно сделать это сейчас», - отметила она.