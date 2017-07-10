Матиос прошел проверку на полиграфе в связи с расследованием коррупции времен Януковича

Во исполнение приказа Генерального прокурора Украины № 306-вк от 12.06.17 руководство, следователи и прокуроры Главной военной прокуратуры прошли проверку на полиграфе.

Об этом сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины

Проверку на полиграфе инициировала Главная военная прокуратура «с целью проверки и избежания коррупционных рисков, а также информационных манипуляций во время расследования уголовных производств, в частности преступной организации под руководством бывшего Министра доходов и сборов Украины В.Клименко, где суммы ущерба государству достигают 96 млрд грн, а имущество 46 подозреваемых налоговиков арестованы судом на сумму около 1 млрд грн».

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Сообщается, что по поручению Генерального прокурора Украины проверку военных прокуроров (в том числе заместителя Генерального прокурора Украины – Главного военного прокурора генерал-лейтенанта юстиции А. Матиоса) проводили специалисты контрразведки Службы безопасности Украины по стандартам партнерских спецслужб иностранных государств.

«По результатам полиграфического исследования сведений, требующих реагирования со стороны правоохранительных органов, не установлено», – подытожили в ГПУ.