Картины, иконы и драгоценные часы: ГПУ арестовала имущество экс-"налоговиков Клименко" почти на 900 миллионов (фото, видео)

В рамках уголовного производства по факту создания преступной организации В. Януковича - экс-министра А. Клименко, которая действовала с целью обогащения ее членов путем контролируемого уклонения от уплаты налогов субъектами реального сектора экономики, правоохранители арестовали имущество подозреваемых на общую сумму 888 млн 452 тыс грн. Об этом сообщил прокурор Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко, передает пресс-служба ГПУ.

Он также назвал лидеров по уровню арестованных состояний.

«Так, например, у бывшего руководителя Государственной налоговой инспекции в Святошинском районе Киева арестованы 20 квартир и другие объекты недвижимости на общую сумму почти 283 млн 564 тыс грн; у экс-главы ГНИ Киева через суды наложен арест на недвижимость стоимостью почти 202 млн грн», - говорится в сообщении.

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Во время обысков у фигурантов найдены картины, старинные иконы, оружие, дорогие часы, драгоценные металлы и т. п

Отдельно прокурор Главной военной прокуратуры обратил внимание на то, что сейчас уже становится понятной дальнейшая линия защиты подозреваемых. Часть участников преступной организации занимают позицию «в сговор не вступал, с Клименко не работал».

«Хочу отметить, что единственным и неоспоримым аргументом следствия является то, что нарушения при заполнении налоговой отчетности были столь очевидными, а суммы столь значительны, что не заметить налоговики их просто не могли», - подчеркнул он.

Также Руслан Кравченко заявил, что приказы о назначении на должности и увольнении есть в материалах уголовного производства. Все экс-чиновники работали в период 2011-2014 и у следствия достаточно доказательств, что эти люди участвовали в деятельности так называемой «госпрограммы».

Как сообщал УНИАН ранее, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыски, были задержаны более 23 нынешние и бывшие руководители налоговой службы. Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими руководителями и их заместителями областных управлений тогдашнего Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых «налоговых площадок».