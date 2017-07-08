В РФ говорят, что Путин и Трамп договорились создать канал коммуникации по урегулированию ситуации на Донбассе

Президент Российской Федерации Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп условились создать канал коммуникации по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ, об этом глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил по итогам встречи лидеров двух стран, состоявшейся на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

«При обсуждении Украины американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса», - сказал Лавров.

«Условлено создать канал между представителями Российской Федерации и США, чтобы использовать имеющиеся у США возможности для продвижения урегулирования на основе Минских договоренностей, опираясь на потенциал, заложенный в контактной группе и в «нормандском формате». Рассчитываем, что в ближайшее время представитель США по украинскому урегулированию прибудет в Россию на консультации», - добавил глава МИД РФ.

Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва не получила от Вашингтона «отзывов» на восстановление канала связи по Донбассу.

«Как вы знаете, был двусторонний канал США-Россия на уровне представителей Госдепартамента и Администрации президента Российской Федерации. Такие же двусторонние каналы существовали у Вашингтона с Берлином, Парижем, Киевом. Когда в Москве в апреле был Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, когда я был в Вашингтоне и встречался с президентом США Дональдом Трампом и Тиллерсоном в мае этого года, во время обсуждения украинского кризиса мы подтвердили готовность возобновить двусторонний канал, если Администрация Трампа посчитает это целесообразным. Мы считали, что это было бы полезным, но пока что конкретных отзывов на эту нашу заинтересованность мы не получили», - сказал Лавров.