Нет смысла бороться за Украину, если ее душу погубит коррупция - заместитель Тиллерсона

В США заявили, что «поражены» готовностью Украины противостоять внешним вызовам и назвали ключевое условие поддержки страны. Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Уильям Браунфилд, который представляет Соединенные Штаты на международной конференции по реформам в Украине, пишет "Европейская правда".

Издание пишет, что в коротком выступлении в открытой части конференции Браунфилд подчеркнул, что США признают успешное выполнение отдельных задач по проведению реформ.

"Созданы новые органы – НАБУ, САП и новая патрульная полиция, которые имеют нашу решительную поддержку", - сказал он.

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Однако, несмотря на это, чиновник подчеркнул, что ключевая проблема, которая и вызывает беспокойство Вашингтона.

"Я могу лишь повторить слова Госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которые он сказал на последней министерской встрече НАТО (в апреле. – ред.): нам нет смысла бороться за тело украинского государства, в том числе на Востоке, если оно потеряет свою душу из-за коррупции", - заявил Браунфилд.

Как сообщал УНИАН ранее, в Соединенных Штатах Америки еще не приняли решение,предоставлять ли Украине оборонительное вооружение. Об этом в Вашингтоне на правах анонимности заявили представители Государственного департамента, обсуждая предстоящий визит секретаря Госдепартамента Рекса Тиллерсона в Украину.

"Мы не исключили возможность предоставления Украине такого вооружения, и мы не приняли какого-либо решения относительно этого", - заявил представитель Госдепа, отвечая на вопрос о предоставлении Украине оборонного вооружения.

Напомним, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон посетит Украину 9 июля. Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Джошуа Бейкер.

«Так. Завтра я предоставлю новую информацию», - сказал он, отвечая на вопрос, запланирован визит Тиллерсона в Киев в это воскресенье.