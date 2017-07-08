Трюдо и Макрон обменялись мнениями относительно ситуации в Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон обменялись мнениями относительно ситуации в Украине.

Как говорится в сообщении на сайте канадского правительства, встреча состоялась на полях саммита лидеров "Большой двадцатки" в Гамбурге.

"Оба лидера обменялись мнениями относительно международной безопасности, включая противодействие радикализму, относительно коалиции, которая противостоит "исламского государства" в Ираке и Сирии, а также ситуации в Сирии, Мали и Украине", - говорится в сообщении.

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Также они подтвердили полную поддержку усилиям по борьбе с климатическими изменениями и воплощению в жизнь Парижского соглашения по изменению климата.