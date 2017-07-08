В МИД России заявили, что Трамп во время встречи с Путиным не предлагал альтернативы Минскому процессу

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным не предлагал альтернативного Минскому процессу плана по урегулированию ситуации в Украине.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ, об этом глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил по итогам встречи лидеров двух стран, состоявшейся на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Читайте такжеТрамп и Путин не договаривались о следующей личной встрече - Тиллерсон

«Я не припомню, чтобы президент США Дональд Трамп предлагал какой-то другой план», - отметил Лавров.

«Сегодняшняя утренняя продолжительная беседа с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном также не выявила каких-то отходов от Минских договоренностей", - добавил он.

"Как и вчера в Париже, в ходе разговора с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом было констатировано, что есть интерес и нацеленность на то, чтобы ускорить продвижение по пути, который содержится в Минских договоренностях", - подчеркнул глава МИДа.

Как сообщал УНИАН, 14 июня Тиллерсон предположил, что Украина и Россия могут найти пути урегулирования ситуации вокруг Донбасса посредством заключения новой договоренности, которая может отличаться от Минских соглашений.