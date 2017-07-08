Встреча Трампа и Путина: СМИ сообщили о первых договоренностях

Запланировано на встречу президентов США и России на полях саммита Большой двадцатки (G20) было полчаса, а продлилась она больше двух часов. Разговор нового неопытного в международных делах президента США с российским коллегой, который пережил уже десятки саммитов и четырех американских президентов, привлекла к себе главное внимание в Гамбурге.

Как отмечает DW.com, саммит G20 в пятницу, 7 июля, превратился в саммит G2 - двух самых могущественных мужчин планеты. Перед переговорами Трамп заявил, что ожидает "очень положительных вещей" для США, России и других.

Под "другими" он мог иметь в виду людей в Сирии. Американский и российский президенты договорились о режиме прекращения огня на юго-западе раздираемой гражданской войной страны. Россия поддерживает сирийского президента Башара Асада. США по сей день оказывали поддержку сирийским повстанцам, которые борются против правительства страны. Как США, так и Россия отдельно осуществляли воздушные атаки на позиции "Исламского государства" в Сирии, которая также контролирует определенную территорию страны. К нынешним договоренностям относительно "режима тишины" присоединились Израиль и Иордания. Как перемирие, которое, по данным представителей правительства США, должно вступить в силу уже в воскресенье, будет проводиться и контролироваться, пока неизвестно.

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Как заявил после встречи в Гамбурге государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, Вашингтон и Москва имеют общий интерес в установлении стабильности в Сирии. Обе страны в долгосрочной перспективе хотят завершения войны в стране, однако придерживаются противоположных взглядов на пребывание во главе Сирии ее президента Башара Асада. Хотя, как утверждает Тиллерсон, Россия не хочет вечно держаться за сирийского президента. Еще в начале апреля президент США в ответ на газовую атаку сирийских правительственных войск по позициям повстанцев приказал осуществить удар по сирийской авиабазе и жестко раскритиковал Москву. Похоже, что сейчас Трамп изменил свою позицию.

По словам Владимира Путина, обсуждались также ситуация в Украине, борьба с терроризмом и кибербезопасность. Спецслужбы США и НАТО уже давно обвиняют Россию в кибератаках на западные учреждения и компании. Москва же выступает с обвинениями в ответ. По словам Тиллерсона, Трамп обсудил с Путиным обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы. Однако Путин, по его словам, отрицает такое вмешательство.

Во время первой встречи речь шла в том числе об атмосфере и "химии" взаимоотношений между двумя политиками. Даже именно лишь первое рукопожатие президентов стало темой срочных сообщений и включений на американских телевизионных каналах. Во время перерыва на кофе Дональд Трамп подошел к Владимиру Путину. Американский президент старался держаться прямо и по-товарищески пожал его руку. На жесты политиков обращают особое внимание - особенно в том случае, когда раздается мало слов и сообщать особо не о чем.

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Американский президент, которого дома обвиняют в связях с Россией, заявил, что встреча с российским коллегой - честь для него. Путин ответил на комплимент, однако добавил, что одной встречи обычно мало.

Оба президента чрезвычайно отличаются. Трамп, особенно если почитать его твиты или послушать речи, кажется, принимает решения интуитивно. Более 80 раз во время предвыборной кампании он делал очень разные высказывания о России. Зато Путин гораздо более сдержанный и рассудительный. Во время кампании Трамп положительно отзывался о Путине и говорил, что неоднократно с ним встречался. Среди прочего, они были вместе гостями на одном телевизионном ток-шоу, говорил Трамп в 2015 году. А уже 2016-го, столкнувшись с обвинениями в связях с РФ, Трамп говорил обратное: "Я никогда не встречался с Путиным. Я его не знаю. Я знаю, что он говорил обо мне хорошие вещи. Он говорил, что я гений". В конце концов, Путин развеял сомнения и заявил, что он еще никогда лично не встречал Трампа, а лишь разговаривал с ним по телефону.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) как хозяйка саммита Большой двадцатки поприветствовала встречу Путина и Трампа. "Мы очень приветствуем то, что они встретились", - сказала Меркель, несмотря на то, что оба политики таким образом пропустили значительную часть дискуссии о защите климата.