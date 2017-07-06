Суд не удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения Насирову

Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения отстраненном от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насірову, сообщает Радио Свобода.

"Отказано в полном объеме в удовлетворении этого ходатайства по отмене отдельных обязанностей", - заявил прокурор САП Андрей Перов.

Отмечается, что защита Насирова просил суд изменить меру пресечения в связи с состоянием здоровья отстраненного председателя ДФС. Под изменением меры пресечения защита подразумевает: снять браслет, выдать загранпаспорт и позволить выехать заграницу на лечение.

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Согласно сообщению, заседание суда состоялось в закрытом режиме, поскольку в ходатайстве фигурирует закрытая, личная информация, не подлежащая разглашению и охраняется законом.

Справка УНИАН. 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Насірову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров протяжении 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств трем ООО. Эти решения были приняты им с нарушением определенной законом процедуры, а именно - за отсутствия надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло государству ущерб в размере около 2 млрд грн.

Соломенский райсуд 8 марта избрал Насірову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн. 16 марта Насирова после внесения залога был освобожден из-под стражи.

27 апреля суд продлил меру пресечения ему еще на два месяца - до 26 июня.

Насиров дважды обращался в НАБУ с просьбой предоставить разрешение на выезд за пределы Украины, однако ему отказывали.

26 июня Соломенский суд Киева продолжил Насірову меру пресечения еще на два месяца.