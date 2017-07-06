Суд не удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения Насирову

21:28, 06 июля 2017
Политика
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Защита Насирова просила снять с него браслет и выдать заграничный паспорт.

Насірову не разрешили поехать на лечение / Фото УНИАН

Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения отстраненном от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насірову, сообщает Радио Свобода.

"Отказано в полном объеме в удовлетворении этого ходатайства по отмене отдельных обязанностей", - заявил прокурор САП Андрей Перов.

Отмечается, что защита Насирова просил суд изменить меру пресечения в связи с состоянием здоровья отстраненного председателя ДФС. Под изменением меры пресечения защита подразумевает: снять браслет, выдать загранпаспорт и позволить выехать заграницу на лечение.

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Согласно сообщению, заседание суда состоялось в закрытом режиме, поскольку в ходатайстве фигурирует закрытая, личная информация, не подлежащая разглашению и охраняется законом.

Справка УНИАН. 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Насірову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров протяжении 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств трем ООО. Эти решения были приняты им с нарушением определенной законом процедуры, а именно - за отсутствия надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло государству ущерб в размере около 2 млрд грн.

Соломенский райсуд 8 марта избрал Насірову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн. 16 марта Насирова после внесения залога был освобожден из-под стражи.

27 апреля суд продлил меру пресечения ему еще на два месяца - до 26 июня.

Насиров дважды обращался в НАБУ с просьбой предоставить разрешение на выезд за пределы Украины, однако ему отказывали.

26 июня Соломенский суд Киева продолжил Насірову меру пресечения еще на два месяца.

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