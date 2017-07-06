Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает предоставить охрану следователям, которые расследуют дело бывших налоговиков времен экс-президента Виктора Януковича, в связи с обстрелом их жилья. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил журналистам после завершения заседания регламентного комитета.

Читайте такжеДома следователей по делу "налоговиков Клименко" обстреляли из боевого оружия - Луценко (фото)По его словам, в помещении, которое обстреляли, находился один прокурор и двое следователей, они не пострадали.

В свою очередь в отделе коммуникаций ГУ НП в городе Киеве сообщили, что инцидент произошел в одном из домов Соломенского района столицы. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт, опросила свидетелей. Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал УНИАН, ранее Луценко заявил, что сегодня, 6 июля, неизвестные из боевого оружия обстреляли дома следователей, которые расследуют дело бывших налоговиков. «У меня и сегодня обстреляли следователей по делу налоговиков. Обстреляли боевым оружием дома, в окна», - сообщил генпрокурор.

4 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны более 23 действующих и бывших руководителя налоговой службы.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими руководителями и их заместителями областных управлений тогдашнего Министерства доходов и сборов - государственных налоговых администраций, причастных к организации и функционированию так называемых «налоговых площадок».

В результате такой деятельности лица из окружения тогдашнего президента Виктора Януковича и тогдашнего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.