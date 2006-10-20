До встречи Ющенко с генсеком НАТО осталось три дня
15:35, 20 октября 2006Политика
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Президент направляется в Венгрию
23 октября в Венгрии состоится встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с генеральным секретарем НАТО Яапом де Хоопом ОМ.
Как сообщил на брифинге в пятницу заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ, во время встречи планируется обсудить вопросы продолжения двустороннего сотрудничества в формате интенсифицированного диалога, а также выполнения плана действий Украина-НАТО.
Встреча состоится в Венгрии в рамках празднования 50-й годовщины революции в этой стране.
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