Тимошенко поблагодарила Наливайченко за раскрытие великой тайны

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что благодарна главе Службы безопасности Украины Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО за то, что СБУ фактически подтвердила то, что она не совершала никаких коррупционных действий на посту премьер-министра.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам на брифинге в Харькове.

«Я благодарю господина НАЛИВАЙЧЕНКО – нового главу СБУ за то, что он, наконец, открыл великую тайну стране, что те обвинения, которые звучали летом в отношении измены национальным интересам премьер-министра, что это все оказалось простой политической болтовней. Очень приятно, что все-таки справедливость иногда побеждает», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что служила и будет служить Украине, и продолжить честно работать на посту премьер-министра.

Также Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что ей было приятно узнать, что СБУ передала в Генпрокуратуру материалы по украинско-российским газовым контрактам. Таким образом, по словам премьера, СБУ сняла с себя ответственность за действия против государственных интересов. «Это достойный шаг нового главы СБУ», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 18 августа 2008 года заместитель председателя Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передаст правоохранительным органам для детального изучения материалы по признакам государственной измены и политической коррупции в действиях премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отвергла обвинения Секретариата Президента в измене национальных интересов.

21 августа пресс-группа СБУ сообщила, что ведомство получило от Секретариата Президента Украины документы, в которых изложена информация о деятельности Кабинета Министров Украины «во вред национальным интересам государства».

17 марта 2009 г. В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что Служба безопасности Украины не ведет никакого уголовного дела о государственной измене премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

Он отметил, что «поэтому нет никаких объективных оснований говорить даже об этом».

Он напомнил, что в августе 2008 года СБУ начала проверку по поводу обращения Секретариата Президента и материалы, предоставленные Службой внешней разведки Украины относительно государственной измены премьер-министра Украины. «Ни одного подтверждения или доказательства государственной измены не выявлено на сегодняшний день», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО. Он добавил, что утверждения, которые приводились в обращении, опровергнуты.